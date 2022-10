Manfredi: "Mazzanti resta, nessuna sostituzione"

Il numero uno della Pallavolo italiana smentisce le voci che volevano il Ct Mazzanti lontano dalla guida dell’Italvolley femminile al termine del Mondiale. “Vengono da una stagione incredibile in cui abbiamo vinto per la prima volta nella storia la VNL, siamo comunque tra le prime quattro al mondo. Non possiamo che dire che questa è sicuramente una stagione molto ma molto importante”, ha detto in conferenza da Apeldoorn a pochi minuti dalla finale per il bronzo tra Italia e Stati Uniti

Il Ct della nazionale di volley femminile non è in discussione. A ribadirlo è il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, che in conferenza stampa smentisce le voci d’addio dopo il ko in semifinale contro il Brasile e conferma l’allenatore campione d’Europa e vincitore della VNL. “Volevo ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per le nostre nazionali, in particolare le nostre ragazze: sono sei mesi che queste ragazze si stanno allenando e giocando. Vengono da una stagione incredibile in cui abbiamo vinto per la prima volta nella storia la VNL, siamo comunque tra le prime quattro al mondo. Non possiamo che dire che questa è sicuramente una stagione molto ma molto importante: in agenda non c’è nessuna sostituzione di allenatori, staff etc”.