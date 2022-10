Mondiali volley donne, trionfo Serbia sul Brasile

La Serbia ha vinto i Mondiali 2022 di volley femminile. Le ragazze del CT Daniele Santarelli, al primo grande trionfo alla guida di una Nazionale dopo i trionfi con Conegliano, hanno sconfitto il Brasile per 3-0 (26-24; 25-22; 25-17) e si sono confermate sul trono iridato, conquistando il secondo titolo iridato consecutivo dopo quelle di quattro anni fa. Per il Brasile quarta finale persa

C'è anche un po' di Italia nel trionfo mondiale della Serbia nel volley femminile. E' quella di Daniele Santarelli ct della Nazionale serba che conquista il suo primo titolo alla guida di una Nazionale dopo i tanti successi con Conegliano. Partita senza storia finita 3 set a 0 per la Serbia ai danni di un Brasile sottotono (26-24; 25-22; 25-17 i parziali). Per la Serbia si tratta del secondo titolo iridato consecutivo. Per le verdeoro la maledizione continua: non hanno mai vinto un Mondiale e oggi hanno perso la quarta finale della loro storia. Il Brasile ha avuto due set-point nella prima frazione, ma sul 24-22 si è accesa la solita Tijana Boskovic che ha ribaltato il match. Nella seconda frazione le vicecampionesse olimpiche avevano recuperato da 16-20 a 22-22, ma ancora una volta le balcaniche sono state superiori nel finale. Senza storia il terzo parziale dominato dalla Serbia che hanno conquistato la medaglia d’oro. Tijana Boskovic ha messo a segno 24 punti, ha trascinato la sua squadra verso il titolo ed è stata premiata come MVP dei Mondiali per la seconda volta consecutiva