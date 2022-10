Il mondo politico e istituzionale scende in campo al fianco di Paola Egonu. Nella mattinata di domenica la telefonata del presidente del Consiglio Draghi, poi la chiamata del presidente del Coni Malagò, secondo quanto apprende l'Ansa. Il messaggio è univoco: solidarietà all'azzurra e l'invito a continuare a indossare la maglia della Nazionale LO SFOGO DI PAOLA EGONU: LA RICOSTRUZIONE ascolta articolo Condividi

Dopo lo sfogo catturato dai social e le parole davanti alle telecamere, il mondo politico e sportivo scende in campo al fianco di Paola Egonu. A partire dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che nella mattinata ha telefonato all'azzurra per manifestarle tutta la vicinanza del Governo italiano, come confermato da un tweet ufficiale di Palazzo Chigi: "Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal Presidente Draghi nella telefonata di questa mattina. L'atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale". Un gesto a cui sono seguite numerose dichiarazioni di sostegno alla pallavolista azzurra da tutto il mondo politico e istituzionale.

La chiamata di Malagò: "Ti siamo accanto" Anche il numero 1 dello sport italiano scende in campo in prima persona. Una telefonata affettuosa per manifestare totale vicinanza a Paola Egonu. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò - apprende l'Ansa -, ha chiamato la campionessa azzurra per testimoniarle l'appoggio dello sport italiano e invitarla "a non prendere decisioni affrettate. Ti siamo accanto, ci vediamo al rientro dalle tue meritate vacanze", ha sottolineato Malagò a Egonu, pronto a considerare l'eventualità di raggiungerla in Turchia - dove si trasferirà a giocare - e invitandola anche a ponderare ogni scelta futura.