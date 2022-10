Serie A1 volley femminile al via, anche su Sky

Tornano in campo dopo il Mondiale le ragazze del volley per inziare, nel weekend, la stagione della Serie A1. Conegliano senza Paola Egonu, Monza che punta al primo scudetto: la guida al campionato, da vivere anche su Sky Sport TUTTI CON PAOLA EGONU. I MESSAGGI DI DRAGHI E MALAGO' ascolta articolo Condividi

Si riparte dal bronzo bellissimo della nazionale azzurra all’ultimo mondiale. Nemmeno il tempo però di disfare le valigie che il campionato chiama le sue protagoniste a rapporto, in un tour de force su cui forse bisognerebbe iniziare a fare delle riflessioni serie. Ma “the show must go on” e nel week end parte la nuova stagione e la notizia, già nota ai più, è che sarà orfana di Paola Egonu che ha deciso di andare a giocare a Istanbul, nel Vakifbank “vincitutto” allenato dall’italiano Giovanni Guidetti. Avrà meno appeal la nuova A1 femminile? Dubbi ce ne sono ben pochi!

Pantere ancora squadra da battere, ma... Via Paola, al suo posto a Conegliano c’è Isabelle Haak, giovanissima opposta svedese con un palmarès già da superstar. Le venete saranno sempre allenate da Daniele Santarelli ancor più motivato dopo l’oro iridato conquistato sulla panchina della Serbia. Le “pantere” rimangono la squadra da battere, ma non più le uniche vera favorite al titolo.

Monza punta al primo scudetto leggi anche Vero Volley Milano, la presentazione della squadra Il ventaglio delle possibili candidate si è infatti allargato, e di parecchio. A cominciare da Monza che, dopo aver sfiorato l’impresa scudetto proprio contro le venete, si è ulteriormente rinforzata e non si nasconde più. Sia in campionato che in Champions League coach Gaspari avrà più consistenza nelle schiacciatrici, e con l’arrivo della capitana azzurra Miriam Sylla e dell’opposta americana Thompson punta al primo scudetto.

La Savino Del Bene si affida alla cinese Zhu Ting E guai a non considerare Novara e Scandicci, anche loro non scherzano. Le piemontesi si sono rinforzate prendendo da Monza il miglior muro del campionato scorso, la centrale azzurra Anna Danesi, oltre alla palleggiatrice Poulter, oro all’ultima olimpiade con gli Stati Uniti. La Savino del Bene di coach Massimo Barbolini porta invece nel nostro campionato un’altra superstar, la cinese Zhu Ting che da sola può spostare equilibri e destini di un torneo mai come quest’anno alla portata di tante. Mai come quest’anno insomma vincere sarà difficile.

Tutte le altre, un campionato da non perdere! Dietro scalpitano altre realtà: c’è chi come Casalmaggiore che punta ad essere la rivelazione del campionato, o come Busto Arsizio, Chieri, Firenze e Cuneo che vogliono riconfermare quanto di buono hanno fatto nella passata stagione. Ci sono poi Bergamo, Vallefoglia, Perugia e le due neopromosse Macerata e Pinerolo che hanno voglia di ritagliarsi spazio e gloria nel campionato più bello, che tutti ci invidiano. Tra poche ore inizieremo a saperne di più. Domenica ricominciamo anche noi: su Sky le campionesse d’Italia di Conegliano iniziano contro Bergamo. Ci sarà da divertirsi. La Casa dello Sport di Sky Anche per la stagione 2022/2023, il Campionato Italiano femminile di volley sarà su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport di Sky, ogni settimana, appuntamento con una partita di Regular Season in prime time, la domenica sera, una selezione di incontri dei Playoff e tutte le finali. Nel corso della stagione le telecronache saranno affidate a Stefano Locatelli e Roberto Prini, mentre al commento si alterneranno le campionesse del mondo Rachele Sangiuliano e Francesca Piccinini.

Le date della stagione REGULAR SEASON: 22 ottobre - 8 aprile

PLAYOFF SCUDETTO: dal 15 aprile a maggio (date da definire)

SUPERCOPPA ITALIANA: 26 novembre a Firenze

COPPA ITALIA: 28-29 dicembre (Quarti di finale), 28-29 gennaio (Final Four)