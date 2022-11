Mazzanti: “Buon girone". Manfredi: "Egonu ci sarà"

"Siamo in un buon lato del tabellone, ma le partite vanno giocate e ogni match avrà delle difficoltà. La cosa bella è che giocheremo in città italiane, l’idea del primo torneo itinerante mi piace". Così Mazzanti dopo il sorteggio dei gironi dell'Europeo di volley femminile 2023. "Che gruppo sarà? Da vedere, c’è anche la VNL in una stagione lunghissima. Egonu? Stiamo programmando, valuteremo…". Ma sulla fuoriclasse è il presidente Federale Mandredi a chiarire: “Ci sarà, lei è nata con la maglia azzurra”

IL GIRONE