Volley, oggi il sorteggio degli Europei 2023

Oggi alle ore 17- al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli e live su Sky Sport 24 - andrà in "scena" il sorteggio per la composizione delle pool dei Campionati Europei Femminili e Maschili 2023 di pallavolo. Per l’Italia il 2023 sarà una stagione ricca di appuntamenti, infatti il nostro paese ospiterà entrambi i tornei. Il torneo femminile si disputerà dal 15 agosto al 3 settembre, quello maschile dal 28 agosto al 16 settembre.

I Campionati Europei Maschili verranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord con i campioni continentali e mondiali allenati da Ferdinando De Giorgi che avranno, dunque, la possibilità di giocare in casa l’intero torneo con le finali in programma a Bologna . Italia e Bulgaria sono già stati Paesi co-organizzatori nel 2015, mentre Israele e Macedonia del Nord (che ospiteranno ciascuna un girone della prima fase) sono all’esordio in questo ruolo.

L'Europeo femminile in Belgio, Italia, Estonia e Germania

Per quanto riguarda invece l’Europeo Femminile saranno Belgio, Italia, Estonia e Germania ad ospitare le migliori atlete. Il Ct Mazzanti e le sue ragazze giocheranno in casa le partite valevoli fino ai quarti di finale con i match che garantiranno le medaglie in programma in Belgio. Le 24 squadre partecipanti per ciascun torneo sono i 4 Paesi Organizzatori, le qualificate in base all’edizione precedente e quelle reduci dai processi di qualificazione. Come per le ultime edizioni i paesi organizzatori avranno la possibilità di scegliere un’avversaria tra quelle provenienti dai tornei di qualificazione.