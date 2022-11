I campioni d’Europa in carica pescano Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia nella Pool A. La competizione è in programma dal 28 agosto al 16 settembre 2023 con le fasi finali che si giocheranno a Bologna, mentre Roma, Perugia, Ancona, Bari ospiteranno le fasi preliminari della kermesse. Gli altri Paesi organizzatori sono Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord

