Comincia il Mondiale per club di volley per le squadre italiane impegnate a Betim, in Brasile. Scende in campo alle 22 l’Itas Trentino capitanata da Matej Kaziyski e allenata da Angelo Lorenzetti. Trento esordisce affrontando gli iraniani del Paykan Club, campioni della Champions asiatica. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW

