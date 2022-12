Volley femminile, Mondiali per club: il calendario

Dopo la finale tutta italiana con la vittoria di Perugia a Betim nel Mondiale per club di volley maschile, tocca all’Imoco Conegliano rappresentare il nostro campionato al Mondiale femminile che si svolge ad Antalya dal 14 al 18 dicembre. Le ragazze allenate da Santarelli sono in un girone di ferro con le brasiliane del Praia Clube e le turche dell’Eczacibazi Istanbul

Parte ad Antalya, in Turchia, il Mondiale per club di volley femminile: competizione che vede ai nastri di partenza sei squadre tra cui la Prosecco Doc Imoco Conegliano allenata da Daniele Santarelli. Le Pantere hanno salutato in questa stagione alcune campionesse che hanno scritto la storia recente del club come Paola Egonu, Miriam Sylla e Raphaela Folie, ma puntano comunque a far bene nel torneo dopo un mercato che ha visto arrivare giocatrici del calibro di Isabelle Haak e Marina Lubian. Conegliano è inserita nella Pool A, quella più difficile con le brasiliane del Praia Clube e le turche dell’Eczacibasi Istanbul.