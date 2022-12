I campioni del mondo come il celebre Kevin McCallister nell’altrettanto famoso film del 1990. È accaduto realmente alla Sir Safety Perugia che, di ritorno dal Brasile dove hanno vinto il Mondiale per club di volley hanno perso l’aereo di scalo a Lisbona. L’episodio è stato preso con il sorriso dalla squadra e dal team social della Sir che ha postato proprio la locandina del film “Mamma ho perso l’aereo” con i volti dei giocatori

Hanno vinto il Mondiale per club ma hanno perso…l’aereo! È successo per davvero alla Sir Safety Perugia, neocampione del mondo per club in Brasile ma rimasta bloccata a Lisbona durante il viaggio di ritorno. Giannelli e compagni, infatti, facevano scalo nella capitale portoghese ma proprio lì hanno mancato il volo che li avrebbe riportati in Italia con la coppa…