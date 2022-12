Mondiali club femminili: Conegliano-Praia su Sky

Comincia il Mondiale per club di volley per la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Scende in campo alle 14.30 la squadra campione d’Italia e vicecampione d’Europa allenata da Daniele Santarelli. Le Pantere esordiscono nella pool A contro le brasiliane del Praia Clube: un match già fondamentale visto che un successo permetterebbe già l'accesso in semifinale. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LA GUIDA AI MONDIALI PER CLUB FEMMINILI