Già sicure del passaggio alle semifinali dopo il successo all'esordio per 3-0 contro il Praia Clube, le Pantere affrontano le turche dell'Eczacibasi per il primo posto nel girone A. Un successo garantirebbe alle ragazze di Santarelli di evitare il VakifBank di Paola Egonu e Gabi. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now

CONEGLIANO-PRAIA CLUBE 3-0