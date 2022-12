Mondiali per club: Conegliano-Eczacibasi su Sky

Secondo match al Mondiale per club di volley per la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le Pantere, già qualificate alla semifinale, tornano in campo alle 14 nella pool A e lo fanno contro le turche dell’Eczacibasi di Istanbul. Una vittoria significherebbe non solo il primo posto nel girone ma anche evitare una semifinale difficilissima contro il VakifBank della grande ex Paola Egonu. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW