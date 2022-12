Mondiali club: Conegliano-Minas, semifinale su Sky

Ancora in campo le Pantere dell’Imoco che dopo aver vinto il girone a punteggio pieno affrontano il Gerdau Minas nella semifinale del Mondiale per club di volley. Tra Conegliano e la finalissima c’è dunque la squadra brasiliana, giunta alle spalle del VakifBank di Paola Egonu nella pool B. Il match è in diretta alle 14.30 su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Alle 18, su Sky Sport Action e in streaming su Now, l’altra semifinale: Eczacibasi-VakifBank

CONEGLIANO-ECZACIBASI 3-1