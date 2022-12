Egonu raggiunge Conegliano: VakifBank in finale

La squadra guidata da Giovanni Guidetti batte per 3-0 l’Eczacibasi in semifinale (25-21, 25-19, 25-23 i parziali) con una prestazione straordinaria di Paola Egonu, autrice di 29 punti. In finale sarà sfida da grandi ex contro Conegliano: l’opposto della nazionale ritrova la sua vecchia squadra, così come farà Bella Haak che con il VakifBank ha vinto l’ultima Champions League prima di passare all’Imoco

Sarà il VakifBank di Paola Egonu l’avversario di Conegliano nella finale dei Mondiali per club che si svolgono ad Antalya in Turchia. In semifinale, la squadra di Guidetti ha battuto con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-23 i parziali) l’Eczacibasi nel derby di Istanbul. Strepitosa la prova dell’azzurra che con 29 punti ha trascinato le sue compagne e vinto senza discussioni il duello con Tijana Boskovic. Domani, 18 dicembre, alle 14 Imoco e Vakif si affronteranno per la seconda volta consecutiva nella finale del Mondiale per club. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now.