Morte Julia Ituma, le news e le reazioni del mondo del volley

La carriera di Julia

Julia Ituma era nata l'8 ottobre 2004 a Milano, da genitori di origine nigeriana. Alta 1,92 centimetri. Dopo avere militato nel Club Italia, in A2, nell'estate del 2022 era arrivata all'Igor Gorgonzola Novara in A1. Sempre lo scorso anno aveva vinto l'Europeo Under 19 con la maglia azzurra della Nazionale Italiana. Negli anni in campo dal ruolo di schiacciatrice si era trasformata in opposto. Tra i suoi punti di forza il salto e la battuta. Era iscritta a un liceo sportivo di Milano.