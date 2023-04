Morte Julia Ituma, il feretro rientra in Italia

Le parole di don Ivan Bellini, parroco della chiesa di San Filippo Neri

Il parroco don Ivan Bellini ha spiegato il motivo della celebrazione dei funerali nella sua parrocchia: "La scelta di celebrare i funerali qui - ha dichiarato -, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita". I funerali non saranno in forma privata "ma chiederemo di evitare riprese e foto durante la celebrazione - ha aggiunto don Ivan - per mantenere un clima sobrio e rispettoso", Don Bellini non ha conosciuto personalmente Julia, dato che è arrivato da tre anni in parrocchia "ma - ha sottolineato - ho sentito parlare della bella esperienza di integrazione di questa famiglia".