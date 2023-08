Mazzanti: "Vincere all'Arena è stato speciale"

" Finché non siamo arrivati all’Arena non avevamo realizzato cosa vuol dire giocare qui , nello spogliatoio ho detto che bisognava godersi questa partita che porterò per sempre nel cuore". Queste le prime parole di Davide Mazzanti al termine di Italia-Romania, match d'esordio all'Europeo vinto dalle azzurre per 25-19, 25-19, 25-15. Partita giocata nella splendida cornice dell'Arena di Verona.

Mazzanti: "Giusto che tutte si godessero questa partita"

Un Davide Mazzanti che ha fatto giocare tutte le sue giocatrici: "Cambiato tutte le giocatrici perché giocare qui non so quando ricapiterà e volevo dare l’opportunità a tutte di godersela e di gustarsi il campo". Poi aggiunge: "Non è stato nulla di forzato, c’era la gioia di vivere un bel momento, in un palazzetto magari non sarebbe successo". Sui prossimi impegni: "Dalla prossima, la linea sarà quella con cui sono partito oggi, ma cerchiamo un equilibrio come in VNL. Dobbiamo dare più peso in tutti i fondamentali da punto. Oggi non si è visto tutto perché loro secondo me sono state più brave di noi ad adattarsi, questa mattina siamo andati benissimo al palazzetto al chiuso qui a Verona. Mischiare le carte era quello che volevo fare ma senza fare troppi esperimenti perché gli ottavi arrivano in fretta".