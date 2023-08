Europei femminili: oggi Italia-Croazia su Sky

Azzurre già prime e proiettate agli ottavi di finale che si giocheranno a Firenze. Prima però c’è da chiudere al meglio la pool B contro la Croazia per un en-plein di vittorie nel girone. Il match dell’Italvolley è oggi, 23 agosto, in diretta alle 21.15 su Sky Sport Summer

Il primo posto è già assicurato, ma l’Italvolley ci tiene a chiudere al meglio la pool B. Prima di volare a Firenze per gli ottavi di finale, le azzurre giocano a Torino contro la Croazia l’ultimo match del girone. Partita comunque importante per Mazzanti che può dunque verificare la condizione di tutte le sue atlete, in particolare nella "staffetta" per il ruolo di opposto tra Egonu e Antropova. Il quinto match dell’Italvolley è in diretta su Sky Sport Summer alle 21.15.