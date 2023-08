Mazzanti: "Un 3-0 faticoso, ma con la Francia…"

Le azzurre non brillano ma vincono gli ottavi contro la Spagna, il Ct spiega così: "Un 3-0 faticoso, abbiamo approcciato la partita poco libere e le imprecisioni ci sono rimaste attaccate per tutta la partita, per questo abbiamo faticato". Sull’avversaria ai quarti: "Francia squadra diversa rispetto alla Spagna, più forti in fase break, ma abbiamo il tempo di prepararla", poi conclude: "Quando siamo libere di esprimerci, siamo una squadra creativa: questa la caratteristica che vedo di più"

ITALIA-SPAGNA: HIGHLIGHTS