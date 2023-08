L’Italia sogna la semifinale: c'è ostacolo Francia

"Dobbiamo gestire meglio le difficoltà e le imprecisioni, ma la nostra qualità è diversa". Queste le parole del Ct Mazzanti alla vigilia di Italia-Francia, quarti di finale dell’Europeo 2023. Il riferimento è al match vinto sì per 3-0 contro la Spagna ma senza quel gioco preciso ed entusiasmante che ci si aspetta dalle campionesse d’Europa in carica. A Firenze, davanti al pubblico di casa, l’Italvolley dovrà alzare il livello per approdare alle semifinali che si giocheranno a Bruxelles e per provare a confermare il titolo vinto a Belgrado nel 2021 contro le padrone di casa della Serbia.

Come arriva l’Italia ai quarti di finale

Sei vittorie in altrettanti match e nessun set perso, ma non è tutto oro quel che luccica. Al netto filotto di vittorie, c’è da considerare il livello delle avversarie finora affrontate dalle azzurre. Nessuna squadra della pool B, così come la Spagna agli ottavi di finale, è paragonabile per tecnica e fisicità alla squadra di Mazzanti per cui sarebbe stato sorprendente vedere l’Italvolley perdere uno di questi match. Lo stesso Ct ha confermato che “ci sono stati tanti ‘pezzi di Italia’ in giro nella prima fase che vanno messi insieme per essere la migliore Italia”, ma adesso non c’è più margine d’errore. Anche contro la Francia, Sylla e compagne partono con i favori del pronostico e sarebbe una delusione non vedere l’Italia a Bruxelles tra le migliori quattro d’Europa.