Mazzanti: "Non mi importa piacere, sono coerente"

L'Italia batte la Francia, va in semifinale, e lo fa (anche) grazie a un challenge chiamato dal Ct nel 2° set, vinto 29-27: "Io di solito non li azzecco, oggi 3 consecutivi, giornata speciale". Poi sulla gestione del gruppo e la comunicazione: "Ogni allenatore ha il suo stile, mantenervi fede è la cosa più importante: l’autenticità è la cosa che ti rende più empatico, non mi importa piacere. Un allenatore deve fare scelte e spesso viene criticato, ma un allenatore deve essere coerente, i risultati vanno e vengono"