Le azzurre cercano il bronzo: alle 17 c'è l'Olanda

Archiviata la sconfitta in semifinale contro la Turchia, l’Italia di Mazzanti torna in campo per provare a confermarsi sul podio europeo dopo il successo ottenuto nel 2021. Nella finale che vale il bronzo, Sylla e compagna affrontano l’Olanda, eliminata dalla Serbia di Guidetti, alle 16 in diretta su Sky Sport Arena e su Now. Dalle 20 la finalissima Turchia-Serbia su Sky Sport Arena e in streaming Now