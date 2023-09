Europei, oggi Italia-Svizzera su Sky

Dopo le tre vittorie nelle prime tre partite della pool A, con gli ottavi già in tasca, l’Italia si trasferisce ad Ancona dove affronta la Svizzera con l’obiettivo di chiudere al primo posto il girone. Il match è in diretta alle 21.15 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Azzurri già agli ottavi grazie alle vittorie contro Belgio, Estonia e Serbia nei primi tre match della pool A. Giannelli e compagni si trasferiscono da Perugia ad Ancona per affrontare prima la Svizzera e poi Germania con l’obiettivo di blindare il primo posto nel girone. Oggi la sfida contro gli elvetici in diretta a partire dalle 21.15 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su Now. Italia che difende il titolo vinto nel 2021 in finale contro la Slovenia.