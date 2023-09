Europei, oggi Italia-Germania su Sky

Al PalaRossini di Ancona, gli azzurri giocano l’ultimo match della pool A dopo le quattro vittorie contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera. L’obiettivo è battere la Germania per concludere al primo posto a punteggio pieno. Match in diretta alle 21.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Ultimo match del girone A per l’Italia di Ferdinando De Giorgi che finora non ha lasciato neppure un set agli avversari. Dopo i 3-0 contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera, oggi al PalaRossini arriva la Germania. L’obiettivo di Giannelli e compagni è quello di arrivare a Bari, dove si giocheranno gli ottavi di finale, in testa alla classifica a punteggio pieno. Il match è in diretta a partire dalle 21.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now. Italia che difende il titolo vinto nel 2021 in finale contro la Slovenia.