E' il giorno di Italia-Olanda: LIVE su Sky alle 21

L’Italia affronta l’Olanda al PalaFlorio di Bari per conquistare la semifinale dell’Europeo 2023. Dopo il netto successo contro la Macedonia del Nord agli ottavi, Giannelli e compagni devono battere la squadra allenata dall’italiano Roberto Piazza per raggiungere la Francia che nel proprio quarto di finale ha battuto la Romania. Il match contro gli Orange è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su Now.