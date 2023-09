De Giorgi: "Una battaglia, siamo stati guerrieri"

"È stata una battaglia, l’avevamo detto e cosi è stato perché loro su alcuni fondamentali, tipo la battuta, spingono molto, come fanno molte squadre contro di noi". Così il Ct De Giorgi al termine del match vinto al quinto set dagli azzurri ai quarti di finale dell’Europeo contro l’Olanda. "Noi qualcosina abbiamo concesso, però siamo stati dei guerrieri, i ragazzi sono stati veramente bravi perché sono rimasti in campo a lottare cercando le soluzioni vincendo al tie-break. Nel quarto, Nimir è andato in serie in battuta e non abbiamo costruito bene in attacco, l’errore grosso è stato quello di concedere questo vantaggio iniziale, poi l’abbiamo quasi recuperata ma ci è servito per il quinto set", ha detto De Giorgi.