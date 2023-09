Dopo la sofferta vittoria al tie-break contro l’Olanda di Roberto Piazza ai quarti, per l’Italia c’è un altro Ct italiano sulla strada per la finale: al PalaEur di Roma gli azzurri campioni del mondo e d’Europa in carica affrontano i campioni olimpici della Francia allenata da Andrea Giani. Nella prima semifinale, vittoria della Polonia sulla Slovenia per 3-1. Il match è in diretta in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now alle 21.15