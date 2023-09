Gli azzurri surclassano la Francia con un netto 3-0 e volano in finale dove incontreranno la Polonia: "È stata una partita intensissima da parte nostra", dice De Giorgi al termine del match. Ct che elogia il gruppo: "Si vogliono bene, lavorano e si aiutano". Poi sull’avversario per l’oro: "Sono temibili, ma neppure loro possono stare tranquilli…" ITALIA-FRANCIA 3-0: GLI HIGHLIGHTS ascolta articolo

"È stata una partita intensissima da parte nostra perché come ci eravamo detti, con questa squadra tecnica e coriacea dovevamo mantenere la lucidità e ribattere colpo su colpo". Queste le prime parole del Ct De Giorgi al termine della semifinale vinta dagli azzurri contro la Francia: "In certi momenti la Francia l’abbiamo fatta anche noi, nel senso che abbiamo difeso, toccato e ricostruito tantissimo, abbiamo alternato in battuta, è stata una buonissima partita da parte nostra".

"Gruppo coeso che si vuole bene" Poi un elogio al gruppo, capace di raggiungere la terza finale consecutiva dopo quelle vinte a Euro 2021 e al Mondiale 2022: "L’essenza è in quell’abbraccio a Simone Anzani. È un gruppo coeso, che si vuole bene, lavora e si aiuta. Non è nato per caso perché dietro ci sono loro con le loro personalità ma anche uno staff e un ambiente che spinge verso questo senso di appartenenza. S’è visto anche nel primo set contro l’Olanda quando si sono destabilizzati per l’infortunio di Russo, c’è questo legame affettivo forte".

"Stanchi ma bisogna godersela" Sul tour de force che ha portato gli azzurri in finale: "Siamo allenati a reagire, a sopportare certe situazioni, questo tour in Italia in questo Europeo è stato bellissimo ma molto faticoso. Ci siamo però detti che ne vale la pena perché quello che abbiamo vissuto in giro per l’Italia è stato qualcosa di incredibile. Adesso si arriva stanchi, affaticati ma io dico ai miei ragazzi di godersi questa stanchezza perché può provarla solo chi arriva in semifinale o in finale".