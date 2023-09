Italia-Francia oggi su Sky: in palio c'è la finale

Dopo il successo a tie-break contro l’Olanda, gli azzurri di De Giorgi volano da Bari a Roma per affrontare la Francia in semifinale. La squadra allenata da una leggenda del volley italiano come Giani è l’ultimo ostacolo prima della finale del PalaEur contro una tra Polonia e Slovenia

È la Francia il penultimo “gradino” che Fefè De Giorgi spera di salire per arrivare alla finale di Roma e confermare il titolo europeo. Gli azzurri, dopo il successo al tie-break contro l’Olanda, affrontano la squadra allenata da Andrea Giani nella semifinale del PalaEur. Francia che è reduce dalla vittoria per 3-0 sulla Romania. Lo scorso anno, al Mondiale poi vinto dagli azzurri, le due formazioni si sono affrontate ai quarti di finale. Il match è in diretta alle 21.15 su Sky Sport Uno e in streaming su Now.