L'Italia inizia bene il preolimpico: Corea ko 3-0

Parte con il piede giusto il preolimpico per le ragazze di Mazzanti che battono agevolmente la Corea del Sud con i parziali di 25-11, 25-20, 25-17. Azzurre che torneranno in campo già domenica 17 alle 20.45 su Sky Sport Uno contro la Slovenia allenata da Marco Bonitta, il Ct campione del Mondo nel 2002 proprio con l'Italia

Inizia con un netto successo il torneo di qualificazione olimpica della nazionale italiana femminile di pallavolo. Dopo il quarto posto all'Europeo e la questione Egonu, fuori dalle 14 convocate di Mazzanti, All'Atlas Arena di Lodz, le azzurre si ritrovano e vincono per 3-0 contro la Corea del Sud (25-11; 25-20; 25-17 i parziali) conquistando la prima preziosa vittoria nella sfida valida per la prima giornata della Pool C.

Si torna in campo contro la Slovenia

Prestazione solida quella offerta da Sylla e compagne che al cospetto delle coreane hanno approcciato in maniera decisa ad un preolimpico che non concederà grossi margini d'errore vista la presenza di tue big come la Polonia padrona di casa e gli Stati Uniti (vanno a Parigi le prime due). Azzurre che tornano subito in campo domenica per affrontare la Slovenia del Ct Bonitta, storico allenatore del Mondiale vinto nel 2002 da Piccinini e compagne.