L’Italia non si ferma: facile 3-0 alla Colombia

L’Italia di Mazzanti rispetta il pronostico e batte senza particolari difficoltà la Colombia in tre set con i parziali di 25-15, 25-20, 25-20. Quarto successo in quattro partite per le azzurre che si confermano dunque a punteggio pieno in questo torneo preolimpico di Lodz. Tenuta a riposo Ekaterina Antropova dopo la grande prova contro la Thailandia, bene Villani e Degradi in posto quattro. Adesso una giornata di riposo prima dei tre big match che decideranno quali saranno le due squadre a qualificarsi direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si ripartirà venerdì 22 settembre contro gli Stati Uniti alle 20.45, poi le partite contro la Germania e le padrone di casa della Polonia. Tutti i match in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.