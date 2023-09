Italia fuori al preolimpico: cosa serve per Parigi

Con la sconfitta contro la Polonia e il conseguente terzo posto al torneo preolimpico di Lodz, le azzurre falliscono il pass diretto per Parigi 2024. La partecipazione alle prossime Olimpiadi non è però sfumata del tutto: l’Italia può ancora qualificarsi grazie al ranking Fivb che premia le migliori formazioni tra che non ce l’hanno fatta con i tornei preolimpici ITALIA-POLONIA 1-3 GLI HIGHLIGHTS ascolta articolo

Non è ancora finita. Le azzurre escono sconfitte dallo spareggio di Lodz contro le padrone di casa della Polonia e falliscono il pass olimpico diretto, ma la partecipazione di Sylla e compagne ai prossimi giochi di Parigi non è del tutto compromessa. Il 3-1 subìto contro la squadra di Lavarini ha relegato l’Italia al terzo posto del preolimpico alle spalle proprio della Polonia e degli Stati Uniti, il ranking Fivb, quello calcolato su scala mondiale in base agli incontri internazionali di tutte le formazioni, sorride all’Italia ed è proprio questa classifica che potrebbe portarci a Parigi.

Qual è il criterio del ripescaggio attraverso il ranking Le regole di qualificazione ai giochi olimpici stabiliscono che, oltre alle squadre qualificate attraverso i tornei preolimpici (le prime due classificate dei tre gironi), andranno a Parigi anche la nazionale del Paese ospitante, dunque la Francia, e le cinque squadre con il miglior ranking Fivb al termine della fase preliminare della prossima Volley Nations League che si giocherà tra maggio e giugno 2024. A questo va però aggiunto l’obbligo di rappresentanza continentale, ovvero la quota di partecipazione garantita di almeno una squadra per ogni continente: un cavillo che di fatto porta da cinque a quattro i posti assegnati attraverso il ranking visto che il Kenya è già certo di partecipare alle Olimpiadi per via dell’enorme distacco con le altre formazioni africane.

Come si calcola il ranking Fivb Per quanto riguarda il calcolo del ranking, è un algoritmo che attribuisce un determinato punteggio ad ogni squadra al termine di ogni incontro disputato. Se la formazione in questione vince il match riceve dei punti, se lo perde invece vengono detratti. Il quantitativo dei punti attribuiti o tolti dipende da diversi fattori tra cui il ranking dell’avversario e il numero di set vinti o persi (un 3-0 dà un punteggio superiore rispetto a un 3-2).

Qual è l’attuale posizione dell’Italia nel ranking Fivb Al termine dei tornei preolimpici l’Italia si trova in quinta posizione nel ranking mondiale. Considerando che tutte le squadre che la precedono sono già qualificate per Parigi, le possibilità che le azzurre partecipino alle prossime Olimpiadi sono piuttosto alte. Al momento, infatti, le azzurre sarebbero prime nella classifica virtuale delle ripescate. Non si tratta però di un ranking cristallizzato visto che il calcolo definitivo andrà fatto soltanto al termine della fase preliminare della VNL, cioè delle 12 partite che l’Italia dovrà giocare nelle tre pool ancora da sorteggiare. Turchia* - 397.46 Usa* - 358.62 Brasile* - 352.55 Serbia* - 350.86 ITALIA - 338.97 Cina - 329.65 Polonia* - 327.89 Repubblica Dominicana* - 308.86 Giappone - 305.09 Olanda – 287.94 *Già qualificate per Parigi 2024