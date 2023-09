I convocati di De Giorgi per il preolimpico a Rio

Non recupera dall’infortuno il centrale siciliano che resta dunque fuori dalla lista dei 14 convocati del Ct De Giorgi per il torneo di qualificazione olimpica che gli azzurri giocheranno a Rio De Janeiro dal 30 settembre all’8 ottobre. Al posto di Russo c’è Lorenzo Cortesia, per il resto confermato il gruppo che ha conquistato l’argento all’Europeo