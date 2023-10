Tris Italia a Rio: battuta per 3-0 anche l’Ucraina

Terza partita e terzo successo per gli azzurri che dopo Repubblica Ceca e Qatar battono anche l’Ucraina. Una vittoria netta arrivata con i parziali di 25-23, 25-16, 25-16. Italia dunque a punteggio pieno in questa pool A di Rio. Il prossimo incontro è quello di domani, 4 ottobre, alle 18.30 contro la Germania su Sky Sport Arena e in streaming su Now

Fa tre su tre l’Italia di Ferdinando De Giorgi che al preolimpico di Rio de Janeiro batte anche l’Ucraina dopo Repubblica Ceca e Qatar. Una vittoria arrivata in tre set con i parziali 25-23, 25-16, 25-16 e che proietta gli azzurri al primo posto in classifica a punteggio pieno. Giannelli e compagni torneranno in campo già domani, 4 ottobre, per sfidare la Germania. Un match (diretta alle 18.30 su Sky Sport Arena e in streaming su Now) che, in caso di successo, avvicinerebbe l’Italia ai Giochi di Parigi 2024.