Italia-Brasile su Sky: in gioco c’è l’Olimpiade

Speranze residue ma comunque ancora vive per gli azzurri che dopo la sconfitta contro Cuba cercano l’impresa per qualificarsi ai Giochi di Parigi. Per riuscirci è necessario battere il Brasile con una vittoria da tre punti e sperare che Cuba faccia un risultato peggiore degli azzurri per quoziente set (ed eventualmente per quoziente punti) contro un già eliminato Iran. Diretta su Sky Sport Uno e su NOW alle 15

Vincere con il Brasile potrebbe non bastare, ma è la prima condizione per continuare a sperare. Gli azzurri affrontano i padroni di casa al Maracanazinho di Rio nell’ultimo match di questo preolimpico e non hanno alternative al successo. Per andare a Parigi, infatti, è obbligatorio vincere da tre punti e sperare che Cuba faccia un risultato peggiore degli azzurri per quoziente set (ed eventualmente per quoziente punti) contro un già eliminato Iran. La partita di Giannelli e compagni è diretta su Sky Sport Uno e su NOW alle 15.