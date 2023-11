Julio Velasco, l'allenatore della "Generazione di fenomeni" degli anni Novanta, è stato presentato a Milano come nuovo CT della Nazionale femminile di pallavolo: "Accettare sfide come questa è un ottimo modo per affrontare la vecchiaia". Parole concilianti verso il suo predecessore, Davide Mazzanti: "Ingiuste le critiche, ha vinto molto". Annunciati Massimo Barbolini e il suo ex giocatore Lorenzo Bernardi come assistenti: "Io punto a Parigi, ma bisogna guardare anche al futuro"

Julio Velasco eredita la Nazionale da Davide Mazzanti, esonerato lo scorso ottobre per aver chiuso l'Europeo fuori dal podio e aver mancato la qualificazione all' Olimpiade di Parigi (obiettivo ancora alla portata delle azzurre). Il neo CT però prende le difese del suo predecessore: "Sono emozionato, questa è una squadra che ha già fatto grandissimi risultati. Sento una grande responsabilità e quindi sono molto contento di accettarla, anche perché non vedo modo migliore di affrontare la vecchiaia che accettare certe sfide. Ho sempre pensato che tutte queste critiche a Davide Mazzanti fossero ingiuste. Lui è uno che non solo ha vinto con la Nazionale, ma anche con i club e poi è una bravissima persona. Ha dovuto gestire una situazione complicata, ma a volte i cicli finiscono, come successe a me quando allenavo la nazionale maschile e lo dissi all'allora presidente Carlo Magri, che mi voleva confermare".

"Penso solo a Parigi, ma non metteteci pressione"

L'ambizione di Velasco è quella di qualificarsi a Parigi e fare bene nella competizione a cinque cerchi. La medaglia d'oro olimpica fu l'unica non conquistata dalla sua Nazionale maschile di fine secolo. "Chiederemo a stampa e tifosi di non creare eccessive aspettative, perché poi non c'è cosa più difficile. Guardate Djokovic, è andato all'Olimpiade per l'oro e non ha preso neppure il bronzo. Ciò che devo fare è creare capacità di adattamento e gli anticorpi alle difficoltà e alla pressione". Velasco ha ufficializzato anche la presenza di Massimo Barbolini, CT di Scandicci in A1, come suo vice: "Penso che il vice della Nazionale debba essere un tecnico di Serie A/1, quindi ho invitato Massimo Barbolini. Sono convinto che bisogna già pensare al dopo Parigi, anche se Parigi è un obiettivo così forte che ora mi fa pensare solo a quello. Ma io voglio un pezzo da novanta che pensi anche al domani mentre io penserò solo a Parigi". Gli altri membri del suo staff tecnico saranno Lorenzo Bernardi (suo ex giocatore), il preparatore fisico Pietro Muneratti, i fisioterapisti Maira Di Vagno e Francesco Bettalico, lo scoutman Massimiliano Taglioli e il team manager Marcello Capucchio.