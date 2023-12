Italia: pubblicati calendario, date e gironi della Vnl maschile e femminile

Pubblicati ufficialmente i gironi e le date della prossima Volley Nations League . Un torneo decisivo per l’Italia maschile e femminile visto che i punti ranking guadagnati in questa competizione saranno poi quelli che determineranno l’ammissione o l’esclusione di entrambe le squadre azzurre alle Olimpiadi. Si parte con le donne, allenate dal nuovo Ct Julio Velasco , poi toccherà agli uomini. Ecco tutte le date e le pool delle squadre azzurre.

Perché l’Italia deve fare bene in Vnl

Sia la squadra maschile che quella femminile hanno mancato la qualificazione diretta alle Olimpiadi attraverso i tornei preolimpici. Per entrambe però c’è ancora la possibilità di strappare il pass visto che oltre alle sette squadre già qualificate (le prime due classificate dei tre gironi preolimpici più la Francia nazione ospitante), vanno a Parigi le cinque squadre con il miglior ranking Fivb al termine della fase preliminare della Vnl. A questo va però aggiunto l’obbligo di rappresentanza continentale, ovvero la quota di partecipazione garantita di almeno una squadra per ogni continente: un cavillo che di fatto porta da cinque a quattro i posti assegnati attraverso il ranking visto che sia nel maschile sia nel femminile va tolta la quota destinata alla squadra africana. Va anche ricordato che la squadra di De Giorgi, così come quella di Velasco, sono già in ottima posizione nel ranking mondiale.