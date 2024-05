Finale Champions, Trento-Jastrzebski alle 16 LIVE

Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel si sfidano per la seconda volta assoluta in CEV Champions League, dopo che lo avevano già fatto nell’edizione 2011. In quel caso fu Trento ad imporsi in tre set nella semifinale di Bolzano con parziali di 25-16, 27-25 e 25-22. I due club si sono già affrontati in una finale, in quel caso nell’ultimo atto del Mondiale per Club 2011 giocato a Doha e vinto per 3-1 dall’Itas