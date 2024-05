VNL femminile, il calendario dell'Italia

Parte ad Antalya, in Turchia, la Volley Nations League 2024 per le azzurre del Ct Julio Velasco. Un appuntamento fondamentale per l’Italia visto che rappresenta anche l’ultima chance di andare alle Olimpiadi di Parigi

Parte la Volley Nations League 2024: le azzurre iniziano il loro percorso ad Antalya, in Turchia con l’esordio contro la Polonia. Una VNL di fondamentale importanza per le ragazze di Velasco visto che questo torneo rappresenta anche l’ultima opportunità per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Tre le settimane in cui saranno impegnate le atlete italiane: la prima dal 14 maggio ad Antalya, poi dal 29 maggio in Turchia per chiudere i gironi di qualificazione alle Finals dall’11 giugno a Fukuoka. Fasi finali dal 20 giugno.