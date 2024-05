Secondo successo in altrettanti incontri in questa pool di Macao per le ragazze di Velasco che battono 3-0 la Repubblica Dominicana con i parziali di 25-12, 25-19, 25-21 e fanno un ulteriore passo avanti verso la qualificazione a Parigi 2024. Le azzurre torneranno in campo sabato alle 6.30 per affrontare il Brasile

Seconda partita, seconda vittoria per Egonu e compagne in questa week 2 di Volley Nations League a Macao. Dopo il facile successo contro la Francia, arriva un'altra vittoria per 3-0 , con i parziali di 25-12, 25-19, 25-21 contro la Repubblica Dominicana .

Il racconto del match

Velasco conferma il sestetto che ha battuto la Francia con Orro-Egonu in diagonale palleggiatore-opposto. Lubian e Danesi al centro, Bosetti e Sylla in banda, De Gennaro libero. Il primo set è a senso unico: impressionante la prova delle ragazze di Velasco al servizio e in difesa. Egonu immarcabile dalla prima e dalla seconda linea (saranno 20 alla fine i suoi punti). Set che finisce per 25-12. Più equilibrati invece gli altri due parziali dove però le azzurre sono state capaci di mantenere sempre il vantaggio e amministrare la netta superiorità in campo. Spazio anche per Antropova e Degradi. L'Italia si trova dunque al momento in testa alla VNL ma, cosa ancor più importante, conquista altri punti fondamentali in chiave ranking. Parigi è sempre più vicina. Adesso l'Italia è attesa da due incontri decisivi contro Brasile e Cina per chiudere questa week 2 a Macao.