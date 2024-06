Dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile, le azzurre tornano subito in campo per affrontare le padrone di casa della Cina. In palio punti importanti sia per la classifica in Nations League sia in chiave ranking mondiale e quindi qualificazione olimpica. Si tratta del quarto e ultimo match nella seconda tappa a Macao

VNL FEMMINILE: TUTTO CIO' CHE C'È DA SAPERE