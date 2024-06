Manca ormai poco al secondo match della terza tappa di VNL per le azzurre di Velasco. La nazionale italiana di volley femminile è a Fukuoka dove ad attenderla c’è la Corea del Sud. Ancor prima di affrontare la nazionale asiatica, nella Pool 6 della VNL, la vittoria per 3-0 (26-24, 25-16, 25-23) dell'Olanda sul Canada ha comunque dato la certezza della qualificazione per Parigi, attraverso il largo vantaggio nel world ranking, e contemporaneamente regalato il pass per l'atto conclusivo della Volleyball Nations League.