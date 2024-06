La formula del Torneo Olimpico

Ai Giochi di Parigi 2024 c'è una novità: le dodici nazionali partecipanti non saranno più suddivise in due gironi, ma in tre. Al termine della fase a gironi verrà stilata una classifica generale che decreterà le otto formazioni che proseguiranno il loro percorso olimpico; si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta (quarti di finale) le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze. Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno i seguenti:

QF1: 1 vs 8

QF2: 2 vs 7

QF3: 3 vs 6

QF4: 4 vs 5

Le formazioni vincitrici dei quarti accederanno alle semifinali con il seguente schema:

SF1: WQF1 vs WQF4

SF2: WQF2 vs WQF3