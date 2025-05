Champions, Milano-Conegliano LIVE alle 15 su Sky

Iniziano le Final Four di Champions League a Istanbul. Subito in campo all'Ulker Sports Arena il replay della finale scudetto del campionato italiano: le dominatrici di Conegliano, già detentrici del trono d'Europa, contro la Milano di Paola Egonu, Myriam Silla e Alessia Orro. La partita è in programma alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Alle 18 in campo invece Scandicci contro Vakifbank

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE FINAL4