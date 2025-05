A Istanbul la squadra di Lavarini ha battuto per 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-18) il VakifBank nella finale valevole per il terzo e quarto posto. Con questo risultato, l'Italia potrà vantare di avere tre squadre nelle prime tre posizioni della Champions League femminile

Risultato storico per il volley femminile italiano: l'Italia, infatti, potrà vantare di avere 3 squadre nelle prime 3 posizioni della Champions League femminile. Decisiva la vittoria di Milano contro il Vakifbank per 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-18) nella finale valevole per il 3° e 4° posto. Una partita abbastanza particolare: nei primi due set, infatti, la squadra di Lavarini ha controllato e comandato, chiudendo avanti con i parziali di 25-15 e 25-19. Poi, nel terzo set Milano ha spento la luce, permettendo al Vakifbank di tornare in partita. Alla fine, nel quarto set la squadra di Lavarini è tornata a gestire e ha chiuso i conti. Quella di oggi è stata l'ultima partita di Alessia Orro (che ha chiuso a quota 7 punti) con la maglia di Milano: l'azzurra sarà infatti una nuova giocatrice del Fenerbahce a partire dalla prossima stagione.