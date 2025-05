Il ct dell'Italvolley femminile ha rivelato che quattro giocatrici hanno rifiutato la convocazione in Nazionale in vista della Nations League: "La maglia azzurra non è un club, è una cosa speciale -ha spiegato Velasco- La Nazionale non è un posto in cui si entra a seconda dei momenti. Per me è una porta quasi chiusa"

Julio Velasco, a margine della presentazione della stagione delle Nazionali di pallavolo in Regione Lombardia a Milano, ha presentato la lista delle convocate per l'appuntamento di Nations League femminile dal 4 giugno al 27 luglio. Nel fare i nomi ha mostrato anche una certa amarezza per l'atteggiamento di alcune giocatrici: "In quattro non hanno accettato l'invito della Nazionale, però devono capire che la Nazionale non è un posto in cui si entra a seconda dei momenti. Pietrini, Chirichella, Bonifacio, Lubian sono stati quattro rifiuti da parte loro. Bosetti non l'ho convocata io". E ancora: "La maglia azzurra non è un club, è una cosa speciale. Capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto, ma non si può dire quest'anno ci sono e quest'anno no. È una porta quasi chiusa: un no è sempre un no. Un discorso è dire: ho un problema e appena lo risolvo sono lì. Un conto è dire: mi prendo un'estate".