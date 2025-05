Final Four Champions maschile al via oggi su Sky

Perugia protagonista della Final Four della Champions League maschile contro i turchi dell'Halkbank, oggi alle 20 live su Sky Sport Arena e NOW . Domenica 18 maggio le finali alle 16 e alle 20, sempre in diretta su Sky Sport Arena e NOW

L’Italia è ancora grande protagonista della pallavolo europea. Dopo le emozioni e la finale tutta tricolore tra Conegliano e Scandicci della Final Four di CEV Champions League femminile, con il secondo trionfo consecutivo del team veneto, tocca agli uomini. Nel fine settimana all’Atlas Arena di Lodz , in Polonia, si gioca la Final Four di CEV Champions League maschile , e sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Perugia in semifinale affronta i turchi dell'Halkbank

L’Italia sarà rappresentata dalla Sir Sicoma Monini Perugia che scenderà in campo venerdì sera, alle 20, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, per affrontare l’Halkbank Ankara in semifinale. L’altra finalista uscirà dalla sfida tra le due squadre polacche, lo Jastrzębski Węgiel e l’Aluron CMC Warta Zawiercie, che si affronteranno sabato pomeriggio, alle 14.45, in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Domenica le finali

Le finali sono in programma domenica 18 maggio: alle 16 l’incontro per il 3° posto, alle 20 la finale per il 1°, entrambe in diretta su Sky Sport Arena e NOW. A Lodz, per commentare la Final Four per Sky Sport ci saranno Stefano Locatelli e Andrea Zorzi. In studio Alessandro Acton e Rachele Sangiuliano. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.