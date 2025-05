Questa sera all'Atlas Arena di Lodz, in Polonia, si giocherà la finale di Champions League di volley maschile Perugia-Zawiercie. Alle 16 ci sarà la sfida per il 3° posto, mentre alle 20:05 inizierà la finalissima che sarà LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PERUGIA IN FINALE