Volley femminile, arriva la riforma dei campionati

Novità in vista nel volley femminile, dove dal prossimo anno prenderà il via una riforma dei campionati. Nasce, sul modello maschile, la A3 mentre nella serie A2 farà il suo ritorno dopo due anni di assenza il Club Italia, che riunirà le giovani promesse della pallavolo italiana

Cambia faccia la pallavolo femminile italiana. A partire dal 2025-26, infatti, saranno molte le novità per il movimento che nell'ultimo anno sta facendo letteralmente sognare un Paese: dall'oro olimpico firmato Velasco alla Champions vinta da Conegliano, in un podio tutto azzurro. La Federazione Italiana Pallavolo ha pubblicato nei giorni scorsi la Guida Pratica relativa alla prossima stagione sportiva. Il documento, come di consueto, definisce tutte le norme federali riguardanti lo svolgimento dei campionati, i tesseramenti e le principali novità regolamentari. Tra i punti più importanti figura la riforma dei campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Nasce la Serie A3 e torna il Club Italia

A partire dalla stagione 2026-2027, infatti, verrà istituita la nuova Serie A3. Contestualmente, la Serie A2 sarà composta da 16 squadre, mentre la Serie A1 manterrà un organico di 14 società, in linea con le richieste espresse dai club durante le rispettive consulte. Presente nell’organico del campionato cadetto per la stagione 2025-26 il Club Italia, dopo due anni di assenza: qui convoglieranno le giovani promesse del volley.